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Число погибших от схода оползня в Колумбии выросло до 28 человек

Происшествия

Спасательную операцию возобновят на следующий день

Число погибших от схода оползня в Колумбии выросло до 28 человек
Orange County Archives
Оползень

Богота, 23 апреля 2019, 05:47 — REGNUM  Число погибших в результате схода оползня в колумбийской провинции Каука достигло 28, сообщает агентство по чрезвычайным ситуациям Колумбии.

«За прошедшие два дня мы смогли вытащить 28 тел погибших. Спасательная операция возобновится утром», — говорится в сообщении агентства.

Также сообщается, что по меньше мере пять человек получили травмы и были госпитализированы, также в результате схода оползня было разрушено восемь домов.

Как сообщало ИА REGNUM, сход оползня в результате длительных сильных дождей произошел в Колумбии утром 21 апреля. Ранее сообщалось, что общее число погибших в результате стихийных бедствий, вызванных дождями, составляет 33 человека.

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