Вторник, 23 Апреля 2019 года
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Шесть домов пострадали при пожаре под Череповцом

Происшествия

Четыре дома сгорели до основания

Череповец, Вологодская область, 23 апреля 2019, 05:31 — REGNUM  Шесть дачных домов загорелись в деревне Шепелево в Череповецком районе Вологодской области, сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС РФ.

Сообщается, что площадь возгорания составляла 300 квадратных метров. К 19:45 по московскому времени пожар был полностью ликвидирован. В тушении пожара принимали участие 14 человек личного состава и шесть единиц спецтехники.

По данным портала Gorodche, в результате пожара сгорели четыре дома, три бани и один гараж, еще два дома оказались повреждены. По предварительным данным, пожар возник в результате обрыва провода и короткого замыкания, вызвавшего возгорание травы возле дачного дома. Информации о пострадавших пока не поступало.

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Пожары в жилых домах
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