Шесть домов пострадали при пожаре под Череповцом

Череповец, Вологодская область, , 05:31 — REGNUM Шесть дачных домов загорелись в деревне Шепелево в Череповецком районе Вологодской области, сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС РФ.

Сообщается, что площадь возгорания составляла 300 квадратных метров. К 19:45 по московскому времени пожар был полностью ликвидирован. В тушении пожара принимали участие 14 человек личного состава и шесть единиц спецтехники.

По данным портала Gorodche, в результате пожара сгорели четыре дома, три бани и один гараж, еще два дома оказались повреждены. По предварительным данным, пожар возник в результате обрыва провода и короткого замыкания, вызвавшего возгорание травы возле дачного дома. Информации о пострадавших пока не поступало.