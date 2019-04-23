Пожарный вертолет Южной Кореи случайно залетел на территорию КНДР

Сеул, , 05:25 — REGNUM Южнокорейский пожарный вертолет, тушивший возгорание в приграничном районе с КНДР, случайно залетел в воздушное пространство Северной Кореи, сообщает агентство Yonhap.

Сообщается, что вертолет принадлежал управлению лесного хозяйства Южной Кореи, он участвовал в борьбе с лесными пожарами, возникшими в уезде Хвачхон. В ходе тушения пожара вертолет случайно залетел на северокорейскую территорию и пролетел вглубь КНДР на 1,7 километров. Уже через минуту пилот осознал ошибку и вернулся обратно в воздушное пространство Южной Кореи.

Агентство отмечает, что Южная Корея немедленно сообщила в КНДР об инциденте и заявила, что произошедшее не носило преднамеренный или провокационный характер. В Сеуле заверили, что больше подобные случаи не повторятся.