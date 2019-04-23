Вторник, 23 Апреля 2019 года
05:25:58 МСК

Пожарный вертолет Южной Кореи случайно залетел на территорию КНДР

Происшествия

Вертолет тушил пожар в приграничной территории

Сеул, 23 апреля 2019, 05:25 — REGNUM  Южнокорейский пожарный вертолет, тушивший возгорание в приграничном районе с КНДР, случайно залетел в воздушное пространство Северной Кореи, сообщает агентство Yonhap.

Сообщается, что вертолет принадлежал управлению лесного хозяйства Южной Кореи, он участвовал в борьбе с лесными пожарами, возникшими в уезде Хвачхон. В ходе тушения пожара вертолет случайно залетел на северокорейскую территорию и пролетел вглубь КНДР на 1,7 километров. Уже через минуту пилот осознал ошибку и вернулся обратно в воздушное пространство Южной Кореи.

Агентство отмечает, что Южная Корея немедленно сообщила в КНДР об инциденте и заявила, что произошедшее не носило преднамеренный или провокационный характер. В Сеуле заверили, что больше подобные случаи не повторятся.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Переговоры КНДР и Южной Кореи
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить