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Китай предостерегает своих граждан от поездок в Шри-Ланку

Происшествия

Иначе посольство не сможет обеспечить должную безопасность китайским гражданам

Пекин, 23 апреля 2019, 04:54 — REGNUM  Посольство Китая в Шри-Ланке рекомендует китайским гражданам воздержаться от поездок в Шри-Ланку в связи с недавно произошедшими терактами, сообщает пресс-служба китайского диппредставительства.

В посольстве отмечают, что, если граждане Китая все же решатся на посещение Шри-Ланки, то посольство не сможет в должной мере обеспечить их безопасность. В связи этим китайским гражданам советуют воздержаться от поездок в эту страну из-за возросших угроз безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля Ростуризм призвал туроператоров приостановить продажу туров в Шри-Ланку. Согласно заявлению ведомства, туроператорам стоит воздержаться от продажи туров до нормализации обстановки в стране.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростуризм призвал туроператоров не продавать туры на Шри-Ланку

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