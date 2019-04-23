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В Канаде из-за паводков эвакуируют около 1,5 тысяч жителей

Происшествия

Полиция также перекрыла 35 автодорог

Оттава, 23 апреля 2019, 04:29 — REGNUM  Более 2,5 тысяч жилых домов оказались под риском подтопления из-за разлива рек в канадских провинциях Квебек и Нью-Брансуик, передает телеканал CBC.

Сообщается, что из-за паводков более 1,7 тысячам жителей пришлось покинуть свои дома. Например, в результате половодья оказался подтоплен крупный город Лаваль в Квебеке. Также спасательным службам удалось предотвратить затопление более 1,5 тысяч жилых домов.

В настоящее время в Канаде строятся инженерные сооружения, чтобы сдержать разлив рек и не допустить затопления рада населенных пунктов. Полиция также перекрыла 35 автодорог.

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