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На крыше небоскрёба в Маниле землетрясением расплескало бассейн

Происшествия

Вода вылилась с крыши на улицу

Манила, 23 апреля 2019, 03:53 — REGNUM  

Вода из бассейна на крыше небоскреба Anchor Skysuites в Маниле пролилась на землю из-за землетрясения. Очевидцы опубликовали видеокадры.

Это произошло во время подземных толчков 22 апреля. Вода вылилась за улицу филиппинской столицы с высоты 181 метра.

Напомним, 22 апреля на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,3. В результате стихийного бедствия на острове Лусон погибли восемь человек: на них обрушились обломки здания.

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Землетрясения
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