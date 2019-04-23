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Число жертв схода оползня в Колумбии выросло до 20

Происшествия

Были обнаружены еще погибшие

Богота, 23 апреля 2019, 02:43 — REGNUM  В колумбийском муниципалитете Росас в результате схода оползня погибли 20 человек, сообщает пресс-служба Национальное управление по управлению рисками стихийных бедствий Колумбии.

Напомним, сход оползня произошел утром 21 апреля. Оползень сошел в результате длительных сильных дождей в стране. Отмечается, что общее число жертв в Колумбии, вызванных последствиями сильных дождей, достигло 33 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти муниципалитета сообщали о 19 погибших в результате схода оползня. Однако, по обновленным данным управления по управлению рисками, число жертв достигло 20.

Читайте ранее в этом сюжете: В Колумбии жертвами оползня стали 19 человек

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Оползни, лавины, сели
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