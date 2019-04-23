Вторник, 23 Апреля 2019 года
02:33:56 МСК

В Ленинградской области загорелись два ангара со стройматериалами

Происшествия

Тушение пожара продолжается

Всеволожск, Ленинградская область, 23 апреля 2019, 02:33 — REGNUM  Во Всеволжском районе Ленинградской области произошел пожар на складах со стройматериалами, сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС.

Сообщается, что возгорание произошло в промышленной зоне поселка имени Свердлова — там загорелись два ангара со стройматериалами. Общая площадь, охваченная огнем, составляла 2,5 тысячи квадратных метров. По состоянию на 01:00 по московскому времени борьба с огнем продолжается, однако пожар был локализован. Информации о пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля в Хабаровске, в поселке Горького, произошел крупный пожар на складе пиломатериалов. Огнем было охвачено более четырех тысяч квадратных метров, спасатели тушили пожар около 12 часов.

Читайте ранее в этом сюжете: Страшный пожар на складе пиломатериалов в Хабаровске тушили 12 часов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пожары и взрывы на предприятиях
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить