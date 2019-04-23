В Ленинградской области загорелись два ангара со стройматериалами

Всеволожск, Ленинградская область, , 02:33 — REGNUM Во Всеволжском районе Ленинградской области произошел пожар на складах со стройматериалами, сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС.

Сообщается, что возгорание произошло в промышленной зоне поселка имени Свердлова — там загорелись два ангара со стройматериалами. Общая площадь, охваченная огнем, составляла 2,5 тысячи квадратных метров. По состоянию на 01:00 по московскому времени борьба с огнем продолжается, однако пожар был локализован. Информации о пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля в Хабаровске, в поселке Горького, произошел крупный пожар на складе пиломатериалов. Огнем было охвачено более четырех тысяч квадратных метров, спасатели тушили пожар около 12 часов.

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