У побережья Мексики произошло землетрясение

Мехико, 22 апреля 2019, 23:48 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали сейсмологи у побережья Мексики, сообщает 22 апреля национальная сейсмологическая служба.
Эпицентр подземных толчков расположен на дне Тихого океана в 65 км от мексиканского штата Гереро. Его очаг, по мнению учёных, залегает на глубине 10 км.
СМИ сообщают, что колебания земной поверхности ощущались в Мехико, проводилась эвакуация людей из ряда зданий.
О разрушениях и жертвах пока не сообщается.
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