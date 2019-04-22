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У побережья Мексики произошло землетрясение

Происшествия

Колебания земной поверхности ощущались даже в столице страны

Мехико, 22 апреля 2019, 23:48 — REGNUM  Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали сейсмологи у побережья Мексики, сообщает 22 апреля национальная сейсмологическая служба.

Эпицентр подземных толчков расположен на дне Тихого океана в 65 км от мексиканского штата Гереро. Его очаг, по мнению учёных, залегает на глубине 10 км.

СМИ сообщают, что колебания земной поверхности ощущались в Мехико, проводилась эвакуация людей из ряда зданий.

О разрушениях и жертвах пока не сообщается.

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Землетрясения
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