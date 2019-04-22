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Внедорожник столкнулся с машиной скорой помощи на востоке Москвы

Происшествия

В результате аварии есть пострадавший

Москва, 22 апреля 2019, 23:39 — REGNUM  Один человек пострадал в ДТП с участием автомобиля скорой помощи вечером 22 апреля в московском районе Вешняки, сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Согласно данным ведомства, авария произошла на пересечении улицы Вешняковская и аллеи Жемчуговой. В результате столкновения легковой машины и кареты скорой помощи пострадал водитель легкового авто.

По информации телеканала «Рен ТВ», водитель внедорожника Honda не пропустил спецтранспорт, который двигался на красный сигнал светофора. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

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ЧП с машинами «скорой помощи»
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