Внедорожник столкнулся с машиной скорой помощи на востоке Москвы

Москва, , 23:39 — REGNUM Один человек пострадал в ДТП с участием автомобиля скорой помощи вечером 22 апреля в московском районе Вешняки, сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Согласно данным ведомства, авария произошла на пересечении улицы Вешняковская и аллеи Жемчуговой. В результате столкновения легковой машины и кареты скорой помощи пострадал водитель легкового авто.

По информации телеканала «Рен ТВ», водитель внедорожника Honda не пропустил спецтранспорт, который двигался на красный сигнал светофора. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

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