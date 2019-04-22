Понедельник, 22 Апреля 2019 года
23:54:23 МСК

Арестован заочно: ростовский полицейский украл 10 млн рублей и сбежал из РФ

Происшествия

Участковый объявлен в международный розыск

Арестован заочно: ростовский полицейский украл 10 млн рублей и сбежал из РФ
Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Ростов-на-Дону, 22 апреля 2019, 22:47 — REGNUM  Бывший участковый ростовской полиции стал фигурантом уголовного дела по двум статьям — ч.1 ст. 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») и ч. 2 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов граждан»). Как сообщили ИА REGNUM в региональной прокуратуре 22 апреля, правоохранитель украл 10 млн рублей.

Следователи установили, что преступление было совершено в сентябре 2018 года. Бывший полицейский выехал для проверки сообщения, поступившего от местных жителей, об обнаружении бесхозного металлического сейфа. Но вместо того, чтобы передать находку владельцу, вскрыл ящик и похитил указанную сумму с документами, необходимыми для вступления в наследство.

Затем полицейский внёс в отчёт заведомо ложные сведения об обнаружении пустого сейфа, приложив к протоколу осмотра места происшествия фотоснимок с уже открытым сейфом.

«В настоящее время подозреваемый объявлен в международный розыск. Первомайским районным судом Ростова-на-Дону в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела находится на контроле районной прокуратуры», — уточнили в надзорном ведомстве.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Расследование преступлений сотрудников правоохранительных органов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить