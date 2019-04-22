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На востоке Японии зафиксированы подземные толчки

Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на дне Тихого океана

Токио, 22 апреля 2019, 22:41 — REGNUM  Сейсмические толчки магнитудой 5,4 зафиксированы в Тихом океане у побережья Японии, сообщает 22 апреля Геологическая служба США (USGS).

Учёные определили, что эпицентр землетрясения расположен на 191 км северо-восточнее города Мияко.

Очаг подземных толчков находится на глубине 10 км.

Сообщений о жертвах, пострадавших или разрушениях пока нет. Угроза цунами не объявлялась.

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Землетрясения
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