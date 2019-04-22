Дело против бывшего главы ростовского «Россельхозбанка» набирает обороты

Ростов-на-Дону, , 22:18 — REGNUM Бывший руководитель ростовского отделения «Россельхозбанка» и экс-депутат Законодательного собрания Ростовской области Игорь Пятигорец ближайшие два месяца проведёт в следственном изоляторе. Такую меру пресечения избрал Ленинский районный суд Ростова-на-Дону

ИА REGNUM ранее сообщало, что бывший банкир и экс-парламентарий был задержан в центре Ростова-на-Дону по подозрению в мошенничестве (ч.4 ст.159). В ходе задержания силовики обнаружили 1,5 млн рублей наличными.

По некоторым сведениям, Пятигорец попал в поле зрения правоохранителей и следователей в связи с расследованием уголовного дела, возбуждённого в 2017 году в отношении сотрудников кредитного учреждения. Нескольких работников банка подозревают в хищении около 200 млн рублей. При этом не исключалось, что сумма может был в разы больше.

Напомним, Игорь Пятигорец возглавлял региональный филиал ОАО «Россельхозбанк» в период с 2010 по 2017 годы, с 2013 по 2018 годы занимал кресло депутата Законодательного собрания Ростовской области от фракции «Единая Россия».

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