Понедельник, 22 Апреля 2019 года
22:17:04 МСК

В Стамбуле развалился четырехэтажный жилой дом

Происшествия

Жильцы были эвакуированы заранее

Стамбул, Турция, 22 апреля 2019, 22:15 — REGNUM  В одном из районов Стамбула полностью разрушился четырехэтажный жилой дом, сообщает 22 апреля коммюнике, распространённое губернатором провинции Стамбул.

По информации местных властей, причиной обрушения дома является оползень, в районе которого расположены ещё 10 домов.

«Сегодня в 14:15 в районе Кягытхане рухнул четырехэтажный дом из-за разрушения опорной стены. Жильцы дома были эвакуированы утром. Пострадавших или погибших нет. Люди, проживающие в 10 соседних домах, также были эвакуированы из-за угрозы обрушения зданий», — указано в коммюнике.

Властям удалось заранее эвакуировать всех жильцов зданий, оказавшихся в зоне риска, поэтому никто не погиб и не получил травм.

Читайте ранее в этом сюжете: Число погибших при обрушении зданий в Рио-де-Жанейро достигло 23 человек

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Обрушения зданий
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить