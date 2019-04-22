В Стамбуле развалился четырехэтажный жилой дом

Стамбул, Турция, , 22:15 — REGNUM В одном из районов Стамбула полностью разрушился четырехэтажный жилой дом, сообщает 22 апреля коммюнике, распространённое губернатором провинции Стамбул.

По информации местных властей, причиной обрушения дома является оползень, в районе которого расположены ещё 10 домов.

«Сегодня в 14:15 в районе Кягытхане рухнул четырехэтажный дом из-за разрушения опорной стены. Жильцы дома были эвакуированы утром. Пострадавших или погибших нет. Люди, проживающие в 10 соседних домах, также были эвакуированы из-за угрозы обрушения зданий», — указано в коммюнике.

Властям удалось заранее эвакуировать всех жильцов зданий, оказавшихся в зоне риска, поэтому никто не погиб и не получил травм.

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