В Техасе разбился двухмоторный самолёт. Несколько человек погибли

Вашингтон, , 21:47 — REGNUM На территории американского штата Техас упал и разбился двухмоторный самолёт, сообщает 22 апреля местный телеканал KXAN.

На борту самолёта находились пятеро пассажиров и пилот. Все они погибли при катастрофе.

По предварительным данным, двухмоторный самолёт марки Beechcraft разбился при заходе недалеко от аэропорта Керрвилла.

Причины катастрофы пока не установлены.

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