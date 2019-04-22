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В Техасе разбился двухмоторный самолёт. Несколько человек погибли

Происшествия

Причины катастрофы пока не установлены

Вашингтон, 22 апреля 2019, 21:47 — REGNUM  На территории американского штата Техас упал и разбился двухмоторный самолёт, сообщает 22 апреля местный телеканал KXAN.

На борту самолёта находились пятеро пассажиров и пилот. Все они погибли при катастрофе.

По предварительным данным, двухмоторный самолёт марки Beechcraft разбился при заходе недалеко от аэропорта Керрвилла.

Причины катастрофы пока не установлены.

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Авиапроисшествия
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