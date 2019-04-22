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На Троекуровском кладбище опровергли данные об осквернении могилы Осина

Происшествия

Могила известного российского певца Евгения Осина сгорела

Москва, 22 апреля 2019, 21:17 — REGNUM  Вандалы не оскверняли могилу известного советского и российского певца Евгения Осина на Троекуровском кладбище. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на государственное бюджетное учреждение «Ритуал».

Ранее в СМИ появилась информация, что могила певца Осина на Троекуровском кладбище, который скончался в ноябре 2018 года, была осквернена вандалами — захоронение было сожжено.

Однако в ГБУ «Ритуал» заявили, что никакие вандалы могилу Осина не оскверняли — венки на могиле и крест сгорели из-за не затушенной лампады, которую принесли поклонники творчества Осина.

В пресс-службе ГБУ «Ритуал» пояснили, что накануне могилу Осина посещали поклонники. По всей видимости, они не затушили свечи, из-за чего и произошло возгорание венков. Расположенные рядом захоронения не пострадали.

Также в ГБУ отметили, что информация в СМИ о том, что была якобы снесена ограда захоронения, не соответствуют действительности, так как родственники Осина ещё не устанавливали ограду.

«В СМИ появились сообщения об акте вандализма и сломанном ограждении, но ограждение на этой могиле пока не установлено», — сообщили в ГБУ «Ритуал».

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Кладбищенский вандализм
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