Понедельник, 22 Апреля 2019 года
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Площадь пожара в садовых товариществах Нижегородской области составила 1 га

Происшествия

Никто не пострадал

Нижний Новгород, 22 апреля 2019, 19:45 — REGNUM  Пожар в Кстовском районе на территории садоводческих некоммерческих товариществ «Березка» и «Отдых» локализован на площади 1 га. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС. К тушению пожара привлекался вертолет Ми-8 МЧС России.

Огнем повреждено 11 строений, из которых восемь находятся на территории СНТ «Отдых», остальные — в «Березке».

Погибших и пострадавших нет. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ведомство предупреждает об ухудшении пожароопасной обстановки и призывает не сжигать сухую растительность. С начала сезона зафиксировано 300 случаев возгораний из-заперехода огня с травы, уничтожено несколько жилых домов.

ИА REGNUM напоминает, сообщение о возгорании с кстовских садовых товариществах поступило в единый центр 112 в 13:55 мск.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горели 17 садовых домиков.

В 15:08 к месту тушения пожара с аэродрома Стригино вылетел вертолет. В 16:03 мск открытое горение было ликвидировано. Вертолет осуществил семь сбросов воды.

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Пожары в жилых домах
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