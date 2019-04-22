Водохранилища на юго-востоке Туркмении рискуют выйти из берегов

Ашхабад, , 18:55 — REGNUM Продолжающиеся обильные дожди стали причиной возникновения угрозы переполнения водохранилищ Средний Гиндукуш и Нижний Гиндукуш, а также Сарыязинского водохранилища. Под угрозой затопления окажутся город Мары и целый ряд поселков Марыйской области на юго-востоке Туркмении, пишет «Хроника Туркменистана».

Министерство чрезвычайных ситуаций предупредило население о возможной опасности. Жители сел Сарыяз и Имамбаба временно переселяются на естественные возвышенности, устанавливая на песчаных холмах юрты, палатки и другие временные укрытия.

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Сотрудники МЧС и военнослужащие, а также спецтехника круглосуточно ведут работы по укреплению берегов и возведению дамб. Солдаты вручную наполняют песком мешки, которые затем вертолетами доставляются на берега водохранилищ.

Как утверждают очевидцы, задействованных сил не хватает для того, чтобы справиться с чрезвычайной ситуацией, даже несмотря на помощь со стороны воинских части Ахалской области.

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