В Петербурге Airbus не смог приземлиться с первого раза из-за лисы на ВПП

Санкт-Петербург, , 18:41 — REGNUM Самолёт Airbus А320 был вынужден уйти на второй круг при посадке в петербургском аэропорту «Пулково» из-за присутствия лисы на взлётно-посадочной полосе Об этом сообщили в пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы».

Как уточняется, инцидент произошёл ещё в минувшую субботу, 20 апреля. Из-за дикого животного на ВПП авиалайнер не смог совершить посадку с первого раза. Полоса была проверена сотрудниками аэропорта, после чего самолёт успешно приземлился.

Сообщается, что инцидент не отразился на режиме работы воздушной гавани.

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