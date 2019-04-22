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Число погибших при обрушении зданий в Рио-де-Жанейро достигло 23 человек

Происшествия

Поисково-спасательная операция завершена

Рио-де-Жанейро, Бразилия, 22 апреля 2019, 17:00 — REGNUM  Поисково-спасательная операция на месте обрушения двух незаконно построенных зданий в бразильском Рио-де-Жанейро завершена. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщает телеканал Globo со ссылкой на спасателей.

Напомним, что два незаконно построенных здания в Рио-де-Жанейро обрушились 12 апреля. Здания были возведены в февелах Рио-де-Жанейро, где застройка практически никак не регулируется. Обрушение произошло в том районе, который наиболее пострадал от мощных дождей.

Ранее сообщалось о 22 погибших. Накануне из-под обломков спасатели извлекли тело женщины — последней из списка без вести пропавших. Таким образом, число погибших возросло до 23 человек.

Власти города приняли решение снести 16 зданий, которые находятся в том же районе, так как есть потенциальная опасность их обрушения в случае сильных ливней.

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Обрушения зданий
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