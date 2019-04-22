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В Тюмени школьница погибла во время обеда в столовой

Происшествия

Вероятно, девочка чем-то подавилась

Тюмень, 22 апреля 2019, 16:40 — REGNUM  В Тюмени во время обеда в школьной столовой погибла старшеклассница. Предположительно, семнадцатилетняя ученица подавилась чем-то из еды, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Тюменской области.

Трагедия произошла в школе №2 Тюмени. Следователи сейчас выясняют все обстоятельства происшествия.

Вызов в скорую помощь поступил в 14:47 по местному времени. Медики прибыли в школу через девять минут и стали сразу проводить массаж сердца и искусственную вентиляцию лёгких.

«В 15:10 к ним присоединилась вторая бригада скорой помощи. За жизнь ребенка медики боролись более 40 минут, но, к сожалению, спасти его не удалось», — сообщают в областном департаменте здравоохранения.

Это не первый случай, когда дети давятся в учебных учреждениях Тюмени до летального исхода. Ранее, 28 октября 2018 года в детском саду этого города скончался четырёхлетний мальчик, проглотивший фрагмент воздушного латексного шара.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тюмени скончался мальчик, проглотивший воздушный шар

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