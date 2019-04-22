Москва, , 16:34 — REGNUM

Показания одного из ключевых свидетелей по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева — Александры Поздняковене — были оглашены 22 апреля в Пресненском районном суде Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

8 октября 2018 года Поздняковене невольно стала причиной драки между футболистами и водителем Виталием Соловчуком у ночного клуба «Эгоист». Девушка села в машину Соловчука, приняв его за водителя, и услышала в ответ, что он не станет вести футболистов, при этом он назвал их «петухами». По сообщениям отдельных СМИ, девушка является подругой Мамаева. Когда прокурор объявил, что будет оглашать показания Поздняковене, Мамаев посмотрел на жену и слегка улыбнулся, в ответ она резко покачала головой, словно отрицая что-то. Впоследствии, в ходе оглашения показаний девушки, футболист периодически поглядывал в сторону своей супруги.

Из показаний Поздняковене следует, что 7 октября Мамаев предложил ей провести время, после чего заехал, и вдвоём они отправились на вокзал встречать Александра и Кирилла Кокориных. Затем компания вместе с ещё несколькими приятелями футболистов приехала в ночной клуб «Эгоист». В ходе общения в клубе «какие-то девушки подсаживались, а какие-то уходили».

Ближе к утру компания покинула заведение. В поиске такси девушка села в машину к Соловчуку, который назвал футболистов «петухами». Девушка стала возмущаться такой грубостью и поинтересовалась, зачем он так назвал спортсменов. Часть этого разговора услышали друзья футболистов. Впоследствии Мамаев потребовал от неё рассказать, о чём именно она говорила с Соловчуком и как именно и кого он назвал. В случае отказа футболист грозил своей подруге ссорой.

Признание девушки в конечном итоге привело к конфликту между водителем и компанией Кокорина и Мамаева.