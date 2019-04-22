США предложили Шри-Ланке помощь в расследовании серии терактов

Вашингтон, , 16:34 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что его страна готова оказать Шри-Ланке всяческую помощь в расследовании серии террористических актов, которые потрясли это островное государство 21 апреля. Об этом Помпео заявил на брифинге сегодня, 22 апреля.

«Я поговорил с премьер-министром Шри-Ланки сегодня утром и с нашим посольством, …чтобы предложить нашу помощь американцам и правительству Шри-Ланки», — сказал государственный секретарь США.

Он подчеркнул, что необходимо как можно быстрее привлечь к ответственности всех, кто сотворил это зло, и США готовы в этом помочь.

Также Помпео подтвердил, что среди погибших есть граждане Соединённых Штатов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 21 апреля, в католическое пасхальное воскресенье, на Шри-Ланке прогремели восемь взрывов. Первые шесть взрывов произошли практически одновременно. Три бомбы взорвались в трех католических церквях, где шли пасхальные службы, ещё три — в отелях класса «люкс», где находились иностранные туристы. Затем взрыв прогремел рядом с зоопарком, а также рядом с жилым комплексом.

Всего в результате серии терактов погибли 290 человек, более 500 получили ранения.