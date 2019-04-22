Понедельник, 22 Апреля 2019 года
16:40:39 МСК

США предложили Шри-Ланке помощь в расследовании серии терактов

Происшествия

В результатет серии терактов на Шри-Ланке погибли 290 человек

Вашингтон, 22 апреля 2019, 16:34 — REGNUM  Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что его страна готова оказать Шри-Ланке всяческую помощь в расследовании серии террористических актов, которые потрясли это островное государство 21 апреля. Об этом Помпео заявил на брифинге сегодня, 22 апреля.

«Я поговорил с премьер-министром Шри-Ланки сегодня утром и с нашим посольством, …чтобы предложить нашу помощь американцам и правительству Шри-Ланки», — сказал государственный секретарь США.

Он подчеркнул, что необходимо как можно быстрее привлечь к ответственности всех, кто сотворил это зло, и США готовы в этом помочь.

Также Помпео подтвердил, что среди погибших есть граждане Соединённых Штатов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 21 апреля, в католическое пасхальное воскресенье, на Шри-Ланке прогремели восемь взрывов. Первые шесть взрывов произошли практически одновременно. Три бомбы взорвались в трех католических церквях, где шли пасхальные службы, ещё три — в отелях класса «люкс», где находились иностранные туристы. Затем взрыв прогремел рядом с зоопарком, а также рядом с жилым комплексом.

Всего в результате серии терактов погибли 290 человек, более 500 получили ранения.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Взрывы в отелях и католических церквях Шри-Ланки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить