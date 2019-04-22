Шри-Джаяварденепура-Котте, , 16:24 — REGNUM

На Шри-Ланке правоохранительные органы обнаружили заминированный фургон неподалеку от католической церкви. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщают местные СМИ.

Заминированный фургон был найден неподалеку от одной из католических церквей в Коломбо. Полиция решила подорвать его прямо на месте. Момент взрыва попал на видео.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 апреля на Шри-Ланке прогремели восемь взрывов. Три взрыва произошли в католических храмах, где в этот момент проходили пасхальные службы, ещё три в отелях класса «люкс». Далее взрыв прогремел рядом с зоопарком, а ещё один — в жилом комплексе. Также была найдена бомба у дороги, ведущей в аэропорт.

Часть взрывов осуществили террористы-смертники.

Ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за теракты. Однако власти заявили, что организаторы терактов им известны, и задержали уже 24 человека по подозрению в причастности к терактам.

Всего в результате серии терактов погибли 290 человек, порядка 500 получили ранения.