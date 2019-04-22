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В Ярославской области загорелась психиатрическая больница

Происшествия

Потребовалась эвакуация

В Ярославской области загорелась психиатрическая больница
Иллюстрация: Группа «Автоновости Рыбинск» Вконтакте
Пожар в Рыбинске

Рыбинск, Ярославская область, 22 апреля 2019, 16:06 — REGNUM  В Рыбинске Ярославской области 22 июня загорелось одно из зданий психиатрического диспансера на улице академика Ухтомского. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении МЧС по Ярославской области.

Пожар начался на чердаке деревянного здания. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Персонал и пациенты, всего 8 человек, были эвакуированы. Пострадавших нет.

В 14.37 пожар был ликвидирован, после чего пожарные приступили к проливке перекрытий. В ликвидации возгорания были задействованы 10 единиц техники и 47 пожарных.

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Пожары в медицинских учреждениях
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