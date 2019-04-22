В Киевской области был убит мужчина за критику войны в Донбассе

Киев, , 16:25 — REGNUM В Бориспольском районе Киевской области задержан 23-летний боевик национальной гвардии Украины который предположительно нанёс ножевые ранения двум мужчинам за критику карательной операции в Донбассе, заявили 22 апреля в пресс-службе государственного бюро расследования (ГБР).

По предварительным данным конфликт возник в ходе распития спиртных напитков. Один из собеседников боевика якобы нелестно отозвался о так называемой АТО (Антитеррористической операции), за что и получил восемь ножевых ранений в область шеи. Позже 60-летний мужчина скончался в больнице. Ещё один потерпевший находится в хирургическом отделении Бориспольской Центральной районной больницы.

Правоохранители задержали боевика, когда тот на машине пытался проехать на территорию своей военную часть. На одежде подозреваемого нашли следы крови.

Как сообщало ИА REGNUM, в вооружённом конфликте в Донбассе участвовали около 300 тыс. человек. Из них покончили жизнь самоубийством более 500. Украинское государство практически не занимается реабилитацией участников гражданской войны.

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