«Видите, что в Забайкалье происходит»: глава Бурятии о ситуации с пожарами

Улан-Удэ, , 16:10 — REGNUM В Бурятии прогнозируют усиление ветров, а вместе с ним и повышение пожарной опасности. По сообщением Бурятского гидрометцентра, 4-й класс опасности наблюдается в окрестностях Улан-Удэ и центральных районах республики.

В связи с этим глава республики Алексей Цыденов 22 апреля вновь поднял вопрос о пожарах.

«Не расслабляемся! Глав районов ещё раз прошу обратить внимание. Видите, что в Забайкалье происходит. Сейчас у нас тоже будет всё теплее, ветер сильнее, опасность большая, всем внимание», — цитирует Цыденова официальный сайт республиканского правительства. Глава подчеркнул, что только постоянный контроль может удержать ситуацию.

Руководитель республиканского агентства лесного хозяйства Александр Мартынов сообщил, что их силы оказали помощь Забайкалью в тушении пожаров.

«Ситуация там сегодня находится под контролем, но роза ветров может измениться. Сегодня на приграничных территориях с Забайкальем мы увеличили количество патрульных групп и частоту рейдов», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 19−20 апреля по юго-востоку Забайкальского края прошлись масштабные степные пожары, от которых пострадали 17 поселений. По предварительным данным, сгорело более ста домов, тысячи домашних животных. Ущерб оценивается в 280 млн рублей. Предполагается, что пожар был трансграничным, и пришёл из Монголии.

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Между тем за прошедшие сутки в Бурятии потушили четыре лесных пожара. Всего с начала пожароопасного сезона в республике, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе агентства, зарегистрировано 83 возгорания в лесах, а общая площадь, пройденная огнем, достигла почти тысячи гектаров.