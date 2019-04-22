В Ярославле вымогали взятку за подключение торгового центра к электричеству

Ярославль, , 15:28 — REGNUM Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника управления технологических присоединений ПАО «МРСК «Центра"-"Ярэнерго», обвиняемого в покушении на получение взятки в особо крупном размере. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

Кроме сотрудника «МРСК «Центра"-"Ярэнерго» в деле фигурируют два посредника — директора компаний «Каскад-Энергосеть» и «Инженерная компания «Ресурс». Через них энергетик и должен был получить 5 миллионов рублей за за решение вопроса об уменьшении размера оплаты технологического присоединения строящегося торгового комплекса. Кроме того, энергетики должны были сократить сроки присоединения этого объекта.

Передача муляжа взятки происходила в сентябре 2018 года под контролем сотрудников ФСБ и управления противодействия коррупции регионального УМВД России. Силовики задержали всю цепочку. Обвиняемый в покушении на взятку находится под залогом, посредники — под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела завершено и передано в суд.

Читайте ранее в этом сюжете: Директор «Яргорэлектротранса» попался на коррупции