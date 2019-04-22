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Сотрудник полиции рассказал о находках при обыске у Кокорина-младшего

Происшествия

По итогам мероприятия удалось получить более 250 снимков с места конфликта

Москва, 22 апреля 2019, 15:13 — REGNUM  По итогам обысков по месту жительства брата футболиста Александра Кокорина Кирилла были изъяты телефонные накопителями с записями с места происшествия. Об этом сообщил оперативный сотрудник МВД Максим Сизов в ходе допроса 22 апреля 2019 года в Пресненском районном суде Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

После изъятия техники в криминалистическом центре была проведена раскадровка записи, по итогам которой было отобрано около 250 снимков, сообщил свидетель. Процедуру проводили спустя «недели три» после конфликта в футболистов Кокорина, Павла Мамаева и их спутников в кафе «Кофемания».

Сторона защиты поинтересовалась, видел ли Сизов, что на свидетелей или подозреваемых оказывалось давление во время следственных действий.

«С моей стороны и в моем присутствии давления на свидетелей и подозреваемых не оказывалось», — ответил свидетель.

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