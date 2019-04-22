Москва, , 15:05 — REGNUM

В Москве из окна квартиры мужчина открыл стрельбу из пневматического ружья, сообщили журналистам 22 апреля в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по столице.

Пистолет в руке

Инцидент произошёл 20 апреля на улице Расплетина. По данным следователей, житель «произвел несколько выстрелов из пневматического оружия в сторону детской площадки, на которой находилось не менее шести детей, а также в сторону входа в жилой дом».

Два подростка получили телесные повреждения. Им незамедлительно оказали медицинскую помощь, и сейчас их здоровью ничего не угрожает.

По факту случившегося полицией возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 1 статьи 213 УК РФ. Задержан 39-летний житель столицы. Ожидается, что в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Мотивы, побудившие жителя открыть стрельбу, не уточняются.