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Разведка ЛНР зафиксировала колонну техники ВСУ — Филипоненко

Происшествия

Украина продолжает нарушать Минские соглашения

Луганск, 22 апреля 2019, 15:02 — REGNUM  Украинское командование продолжает наращивать концентрацию техники у линии соприкосновения на территории ЛНР, заявил 22 апреля на брифинге офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, сообщается на сайте оборонного ведомства.

По информации разведки, ВСУ перебросили две единицы БТР-80, четыре БМП-1 и три автомобиля Урал в район населённого пункта Мироновский, который находится в зоне ответственности 30-й механизированной бригады ВСУ.

Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, ранее технику ВСУ зафиксировали в жилой застройке населённого пункта Новотошковское, а также в районе Крымского и Попасной.

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