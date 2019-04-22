Разведка ЛНР зафиксировала колонну техники ВСУ — Филипоненко

Луганск, , 15:02 — REGNUM Украинское командование продолжает наращивать концентрацию техники у линии соприкосновения на территории ЛНР, заявил 22 апреля на брифинге офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, сообщается на сайте оборонного ведомства.

По информации разведки, ВСУ перебросили две единицы БТР-80, четыре БМП-1 и три автомобиля Урал в район населённого пункта Мироновский, который находится в зоне ответственности 30-й механизированной бригады ВСУ.

Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, ранее технику ВСУ зафиксировали в жилой застройке населённого пункта Новотошковское, а также в районе Крымского и Попасной.

Читайте также: ВСУ прячут технику в жилой застройке — Осадчий