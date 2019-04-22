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За 10 лет в Танзании в ДТП с мотоциклами погибло более 8000 человек

Происшествия

Среди причин было названо увеличение количества мотоциклов, находящихся в личном владении граждан

За 10 лет в Танзании в ДТП с мотоциклами погибло более 8000 человек
Jorge Cancela
Мотоциклист

Дар-эс-Салам, Танзания, 22 апреля 2019, 14:41 — REGNUM  За 10 лет в Танзании в результате дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклов погибли 8004 человек. Ещё более 35 тысяч человек пострадали, передает газета Mwananchi со ссылкой на заявление дорожной полиции.

В сообщении полиции говорится, что предположительной причиной роста количества аварий стало увеличение числа мотоциклов в личном владении граждан. Из 2,1 миллионов зарегистрированных в 2018 году транспортных средств 1,3 миллионов — мотоциклы.

Всего за 10 лет в Танзании произошло 37 421 ДТП с участием мотоциклов.

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Дорожно-транспортные происшествия
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