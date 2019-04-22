Понедельник, 22 Апреля 2019 года
14:39:23 МСК

В Запорожской области от ботулизма скончался мужчина

Происшествия

Он съел неправильно приготовленную сушёную рыбу

Энергодар, Украина, 22 апреля 2019, 14:38 — REGNUM  В городе Энергодар Запорожской области зафиксирован летальный случай ботулизма, заявили 22 апреля в пресс-службе Запорожского областного лабораторного центра.

14 апреля в больницу поступил 32-летний мужчина с острыми симптомами болезни. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, но 21 апреля он умер, не приходя в сознание.

«Эпидемиологическое расследование показало, что мужчина, вероятнее всего, заразился ботулизмом, съев вяленую тарань. Рыба была поймана в Днепре возле Энергодара и приготовлена в домашних условиях», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году на Украине было зафиксировано 84 случая заболевания ботулизмом. Восемь из них закончились гибелью больного.

Читайте также: На Украине ещё один человек заболел ботулизмом

Напомним, наиболее частым способом заражения ботулизмом является употребление неправильно приготовленной сушёной или вяленой рыбы.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Массовые пищевые отравления
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить