В Запорожской области от ботулизма скончался мужчина

Энергодар, Украина, , 14:38 — REGNUM В городе Энергодар Запорожской области зафиксирован летальный случай ботулизма, заявили 22 апреля в пресс-службе Запорожского областного лабораторного центра.

14 апреля в больницу поступил 32-летний мужчина с острыми симптомами болезни. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, но 21 апреля он умер, не приходя в сознание.

«Эпидемиологическое расследование показало, что мужчина, вероятнее всего, заразился ботулизмом, съев вяленую тарань. Рыба была поймана в Днепре возле Энергодара и приготовлена в домашних условиях», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году на Украине было зафиксировано 84 случая заболевания ботулизмом. Восемь из них закончились гибелью больного.

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Напомним, наиболее частым способом заражения ботулизмом является употребление неправильно приготовленной сушёной или вяленой рыбы.