Одесса, Украина, , 14:37 — REGNUM

Сотрудники СБУ обнаружили 12 кг кокаина в контейнере с фруктами в порту Одессы, сообщило 22 апреля информационное агентство УНИАН.

Как выяснилось, фрукты следовали в Европу из Южной Америки через порт в Одесской области.

По подсчётам правоохранителей, стоимость изъятых наркотиков на чёрном рынке может составлять $1 млн.

Во время спецоперации были задержаны два гражданина Молдавии, которые попытались вывезти обнаруженный кокаин за пределы порта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в одесском порту в одном из контейнеров правоохранители обнаружили вместо бананов из Эквадора 250 кг кокаина.

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