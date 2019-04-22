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В Казахстане изъяли 20 тыс. поддельных акцизных марок на алкоголь

Происшествия

Сотрудники департамента экономических расследований провели рейдовые мероприятия в Илийском районе Алма-Атинской области

Алма-Ата, Казахстан, 22 апреля 2019, 14:30 — REGNUM  Шесть рулонов акцизных марок общей численностью 20 тыс. изъяли сотрудники департамента экономических расследований по Алма-Атинской области, сообщает 22 апреля издание Zakon.kz.

Сотрудники департамента провели рейдовые мероприятия в Илийском районе Алма-Атинской области Казахстана. В результате было изъято 20 тыс. акцизных марок.

По данному факту начато досудебное расследование по статье «Нарушение порядка и правил маркировки подакцизных товаров акцизными марками и (или) учетно-контрольными марками, подделка и использование акцизных марок и (или) учетно-контрольных марок».

Отметим, по итогам 2018 года департамент экономических расследований Алма-Атинской области Казахстана изъяли из незаконного оборота 7 926 бутылок спиртных напитков и 91 556 поддельных акцизных марок.

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Подделка и незаконный оборот алкогольной продукции
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