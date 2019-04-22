Свидетель драки компании Кокорина и Мамаева испугалась за свою жизнь

Москва, , 14:17 — REGNUM Ссора в кафе «Кофемания» с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева длилась от 15 минут до получаса. Об этом сообщила одна из посетительниц заведения Виктория Мжаванадзе, ставшая свидетелем части конфликта, во время своего допроса 22 апреля в Пресненском районном суде Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В самом начале допроса свидетель попросила зачитать её письменные показания, ссылаясь на то, что уже забыла многие детали. Однако судья пояснил, что показания, данные на предварительном следствии, будут зачитаны в случае выявления противоречий, и попросила отвечать на вопросы сторон обвинения и защиты.

По словам свидетеля, в «Кофеманию» 8 октября 2018 года она пришла около 9:00, через несколько минут после того, как ей оформили заказ, начались крики и звук разбитой посуды. Посетитель призналась, что «испугалась за свою жизнь». Причём встревожены были и другие посетители кафе. Женщина трижды просила сотрудников кафе вызвать полицию, на что слышала, что это уже сделано. В итоге женщина позвонила в правоохранительные органы сама.

«Было достаточно много людей, которые не понимали, что происходит, и обсуждали даже: что-то происходит, какая-то потасовка, что нужно вызвать сотрудников правоохранительных органов. Особенно когда началось битье посуды», — отметила свидетель.

Полиция после её звонка приехала достаточно оперативно. Однако спортсменов и их друзей на месте конфликта уже не было.