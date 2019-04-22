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Учителя из Танзании подозревают в нанесении серьезного вреда ученику

Происшествия

Мальчик остался прикованным к инвалидной коляске после того, как в школе ему сломали позвоночник

Нджомбе, Танзания, 22 апреля 2019, 14:12 — REGNUM  10-летнему школьнику из округа Нджомбе в Танзании пришлось оставить учёбу. Он уже два года прикован к инвалидной коляске из-за инцидента в школе, сообщает газета Mtanzania.

По данным издания, в избиении школьника подозревается местный учитель Фокус Мбилиньи. В интервью газете Mtanzania школьник сообщил, то вышеперечисленное произошло 21 марта 2017 года, когда ему было восемь лет. Он рассказал, что учитель избил его якобы из-за ошибки в вычислении.

Дело в отношении учителя было закрыто из-за недостатка свидетельств. Врач, обследовавший мальчика, не явился на дачу показаний.

Журналисты не смогли найти учителя Мбилиньи для комментирования ситуации.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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