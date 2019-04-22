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На Шри-Ланке прогремел ещё один взрыв

Происшествия

Взрыв произошел во время работ по обезвреживанию взрывного устройства в грузовике

Коломбо, Шри-Ланка, 22 апреля 2019, 14:00 — REGNUM  Очередной взрыв произошёл в Шри-Ланки во время работ по обезвреживанию взрывного устройства в грузовике, сообщает 22 Reuters.

По данным агентства, взрыв произошел в городе Коломбо в то время, когда пытались обезвредить обнаруженную бомбу. О пострадавших не сообщается.

Напомним, 21 апреля в нескольких отелях и церквях Шри-Ланки прогремели восемь взрывов. Число жертв достигло 290 человек, раненых — свыше 500. 23 апреля объявлен в стране днем траура.

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Взрывы в отелях и католических церквях Шри-Ланки
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