Мать убитого ребенка задержали в Кабардино-Балкарии

Нальчик, , 13:59 — REGNUM В Кабардино-Балкарии задержана женщина, убившая новорожденного ребенка. Его тело было найдено 21 апреля на мусорной свалке жителями села Кременчуг-Константиновское Баксанского района. По горячим следам была задержана подозреваемая. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета по региону, ею оказалась 22-летняя жительница этого села.

«По месту её проживания следователями проведен обыск, обнаружены и изъяты предметы со следами крови, по которым назначено проведение судебных экспертиз», — говорится в сообщении ведомства.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении задержанной по статье УК РФ «Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Для суда подготовлено ходатайство о заключении подозреваемой в убийстве младенца под стражу.

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