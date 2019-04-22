Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве

Москва, , 13:58 — REGNUM В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».

По данным издания, девушка скончалась от травм после падения с большой высоты. Её нашли на козырьке подъезда дома, расположенного на Кронштадтском бульваре. ЧП произошло днём 21 апреля.

Обстоятельства и причины трагедии выясняют следователи.

Кристина Мялина достигла высоких спортивных результатов в тайском боксе. Она побеждала в Кубке России, была чемпионкой Москвы и Московской области.