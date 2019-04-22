В Красноярске студент пожаловался в СК на педагога, повредившую ему палец

Красноярск, , 13:34 — REGNUM В Красноярске проводится доследственная проверка по факту получения травмы 17-летним учащимся техникума промышленного сервиса. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 22 апреля, в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю, студент пожаловался на получение травмы руки во время занятий в техникуме.

Жалобу он отправил следователям 19 апреля в официальную группу «ВКонтакте». По предварительным данным, 14 декабря 2018 года юноша споткнулся, упал и повредил указательный палец палец правой руки. 14 января 2019 года подросток, находясь на лекции, вступил в словесный конфликт с преподавателем. Женщина якобы захотела вывести подростка из аудитории и схватила его за руку, повредив ранее сломанный палец.

В ГСУ СКР по краю уточнили, что для установления тяжести полученного подростком вреда назначена судмедэкспертиза, опрашиваются очевидцы происшествия среди учащихся техникума, педагоги и директор.

Как уже сообщало иа, красноярские следователи также устанавливают обстоятельства конфликта между учительницей и двумя школьницами. По предварительным данным, сначала между учительницей и восьмиклассницами произошла короткая словесная перепалка. Затем педагог якобы взяла девушку за волосы и ударила головой об парту. Другую школьницу учительница ударила по лицу.

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