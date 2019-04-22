Рабочий АЗС получил ожоги при возгорании бензина в Ульяновской области

Ульяновск, , 13:33 — REGNUM В Ульяновской области проводится доследственная проверка по факту получения ожогов сотрудником автозаправочной станции. Он находится в больнице в тяжёлом состоянии, сообщает региональное следственное управление СКР по области.

Инцидент произошёл 21 апреля 2019 года на автозаправочной станции в одном из сёл Новоспасского района Ульяновской области.

«40-летний рабочий автозаправочной станции в результате возгорания нефтепродуктов при перекачке из нефтевоза в резервуар получил ожоги тела и конечностей. В настоящее время он госпитализирован, находится в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

По данному факту проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства происшествия устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Что касается резонансных несчастных случаев на производстве, то в этом году в Ульяновске вынесен приговор по делу о гибели конструктора авиазавода, который сел в неисправный лифт. Трагедия произошла 18 июля 2018 года. Следствием и судом установлено, что электромеханик, проводя ремонт лифта, допустил движение вверх при открытых дверях, в результате чего 69-летний конструктор упал в шахту лифта и получил травмы, от которых скончался на месте происшествия. Электромеханик признан виновным в причинении смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК РФ). В январе 2019 года ему назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы.

Читайте также: Смертельный лифт: в Ульяновске механик ответил за смерть авиаконструктора