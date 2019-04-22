Магас, , 13:30 — REGNUM

В Ингушетии убит 23-летний житель села Сагопши. Его тело нашли 18 марта в овраге на окраине села, недалеко от автомобильной дороги Сагопши — Гейрбек-Юрт. Спустя месяц по подозрению в убийстве задержана 46-летняя местная жительница, сообщили ИА REGNUM 22 апреля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

В ведомстве рассказали, что подозреваемая была задержана в ходе следственных действий по факту убийства. Она уже дала признательные показания в совершении преступления.

Между тем ряд СМИ сообщил о том, что женщину якобы побудило к убийству желание наказать парня за распространение порочащих сведений о ее родственнице. У жертвы оказались интимные фотографии девушки, которыми тот ее шантажировал, пишет «КП — Северный Кавказ». Он не отпускал девушку на учебу в другой город и требовал деньги, угрожая опубликовать фото в интернете. Встретившись с ним на окраине села, мстительница за честь ударила его обухом топора по голове, отчего тот скончался.

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года суд признал виновным в «убийстве чести» жителя Ингушетии. Мужчина задушил свою дочь, за то что та не соблюдала обычаи и традиции ингушского народа и вела развратный образ жизни. Суд отправил отца на восемь лет в колонию.