В Омске после нападения подростков на старика возбуждено уголовное дело

Омск, , 13:12 — REGNUM В Омске возбуждено уголовное дело по факту нападения подростков на 77-летнего пенсионера. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 апреля в Следственном комитете РФ.

Уточняется, что дело в отношении группы подростков возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершённое группой лиц с использованием предметов в качестве оружия»).

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Инцидент произошёл в апреле 2019 года в гаражном кооперативе на улице 2-я Путевая в Омске. По данным ведомства, группа учащихся одной школы в возрасте 13 и 14 лет, находившихся в «состоянии легкого опьянения», в ответ на замечание 77-летнего мужчины, попросившего не бегать по крышам гаражей, стали кидать в пенсионера камнями. Также подростки нанесли ему удары руками и ногами, причинив побои и ссадины. Но и это ещё не всё. Позже на улице Гашека подростки избили четверых сверстников.

Расследование продолжается. В том числе следствие намерено выяснить условия жизни и воспитания подростков, а также состояние профилактической работы с ними.

Как уже сообщало ИА REGNUM, видео нападения подростков на старика появилось в омских пабликах в соцсетях 17 апреля и вызвало большой резонанс.

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