В Ираке арестовали четырех курдских повстанцев

Анкара, , 13:03 — REGNUM Четверо членов Рабочей партии Курдистана (РПК) были арестованы в Ираке и доставлены в Турцию, где они предстанут перед судом, сообщает 22 апреля Anadolu Ajansi со ссылкой на свои источники.

По их словам, повстанцы имеют многочисленные укрытия на севере Ирака, откуда они совершают «нападения на позиции турецких военных», пересекая границу.

Рабочая партия Курдистана считается Анкарой в качестве террористической организации, поэтому ее деятельность на территории страны запрещена. На протяжении более, чем 30-летнего конфликта в противостоянии между курдами и правительственными войсками погибли свыше 40 тыс. человек.

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