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В Тюмени эвакуировали детский сад

Происшествия

Пострадавших нет

Тюмень, 22 апреля 2019, 12:43 — REGNUM  В Тюмени утром 22 апреля из детского сада № 123 на улице Ватутина эвакуировали 318 человек. Произошло задымление в одном из помещений дошкольного учреждения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по Тюменской области.

Вызов в дежурную часть поступил в 8:40 по местному времени. Причиной задымления стало короткое замыкание в электрощитовой, ведущей к пищеблоку. Горения не последовало. На вызов прибыли 35 человек спасателей и 12 единиц спецтехники МЧС.

На данный момент детский сад работает в штатном режиме.

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ЧП в образовательных учреждениях
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