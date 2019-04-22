В Тюмени эвакуировали детский сад

Тюмень, , 12:43 — REGNUM В Тюмени утром 22 апреля из детского сада № 123 на улице Ватутина эвакуировали 318 человек. Произошло задымление в одном из помещений дошкольного учреждения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по Тюменской области.

Вызов в дежурную часть поступил в 8:40 по местному времени. Причиной задымления стало короткое замыкание в электрощитовой, ведущей к пищеблоку. Горения не последовало. На вызов прибыли 35 человек спасателей и 12 единиц спецтехники МЧС.

На данный момент детский сад работает в штатном режиме.