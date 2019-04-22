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В Турции разыскиваются 50 военных, подозреваемых в терроризме

Происшествия

Соответствующие ордеры выдала прокуратура

Анкара, 22 апреля 2019, 12:27 — REGNUM  Правоохранительные органы Турции разыскивают 50 военнослужащих, подозреваемых в связях с ФЕТО, сообщает 22 апреля Anadolu Ajansi.

Ранее судебная инстанция страны выдала ордеры на арест подозреваемых, в причастности к террористической деятельности.

Напомним, власти Турции расценивают организацию ФЕТО в качестве террористической структуры, так как ее лидер религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен подозревается в организации неудавшегося государственного переворота в июле 2016 года.

Сам Гюлен проживает в Соединенных Штатах в изгнании, несмотря на то, что Анкара настаивает на его экстрадиции, Вашингтон пока не готов пойти на подобные уступки.

Читайте ранее в этом сюжете: В Турции арестовали 10 человек, подозреваемых в связях с ФЕТО

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Попытка военного переворота в Турции
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