В Китае задержали уже пятого пассажира за год, кидавшего монеты на самолет

Наньнин, Китай, , 12:13 — REGNUM На юге Китая была задержана женщина, бросившая шесть монет в сторону самолета «на удачу», что стало уже пятым подобным инцидентом за 2019 год, сообщает 22 апреля гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).

Камера видеонаблюдения зафиксировала женщину с лошадиным хвостом, которая бросает монеты перед тем, как взойти на борт самолета рейса CZ8427 авиакомпании China Southern Airlines, который направлялся из столицы Гуанси-Чжуанского автономного района Китая города Наньнин в столицу Таиланда Бангкок.

На официальной странице авиакомпании на платформе микроблогов Weibo появилась запись, что женщина, летевшая самолетом впервые в жизни, решила бросить монеты на удачу. Монеты были найдены, а рейс вылетел с задержкой 78 минут.

«Пожалуйста, не будьте суеверными, подчиняйтесь правилась авиационной безопасности, летая самолетами и не кидайте в них предметы», — говорится в заявлении авиакомпании.

Отметим, что подобного рода инциденты практически не встречались в Китае до 2017 года, когда старушка бросила горсть монет в двигатель самолета, а затем начали происходить все чаще, вплоть до того, что всего за три месяца 2019 года их произошло целых пять штук. При этом, подавляющее большинство суеверных граждан никогда прежде не летали самолетом.

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