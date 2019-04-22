В Чехии совершено нападение на депутата парламента

Прага, , 12:01 — REGNUM В Чехии совершено нападение на самого молодого члена палаты депутатов местного парламента, 22-летнего мулата Доминика Фери. Об этом пишет немецкая газета Die Welt.

По сообщению информационного агентства CTK, двое неизвестных избили Фери во время дегустации вин 21 апреля. Пострадавший был госпитализирован с раной на спине. Фери сообщил журналистам, что во время атаки один из нападавших крикнул «…не место в политике».

Доминик Фери является членом чешского парламента с 2017 года. Он принадлежит к либерально-консервативной партии «ТОП 09». Его мать родом из Богемии, отец — из Эфиопии.