Понедельник, 22 Апреля 2019 года
12:04:39 МСК

В Чехии совершено нападение на депутата парламента

Происшествия

Пострадавший Доминик Фери был госпитализирован с раной на спине

Прага, 22 апреля 2019, 12:01 — REGNUM  В Чехии совершено нападение на самого молодого члена палаты депутатов местного парламента, 22-летнего мулата Доминика Фери. Об этом пишет немецкая газета Die Welt.

По сообщению информационного агентства CTK, двое неизвестных избили Фери во время дегустации вин 21 апреля. Пострадавший был госпитализирован с раной на спине. Фери сообщил журналистам, что во время атаки один из нападавших крикнул «…не место в политике».

Доминик Фери является членом чешского парламента с 2017 года. Он принадлежит к либерально-консервативной партии «ТОП 09». Его мать родом из Богемии, отец — из Эфиопии.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нападения на представителей органов власти
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить