Яунде, , 12:03 — REGNUM Многонациональная объединенная группа бассейна озера Чад, состоящая из войск Камеруна, Нигерии, Чада и Нигера, рассредоточила вооруженные силы после атаки террористов «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на деревню в Камеруне. Террористы убили 13 человек, сотни остались без жилья, передает VOA Africa.

Власти Камеруна призывают жителей страны содействовать объединенным вооруженным силам, чтобы предотвратить дальнейшие атаки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Власти ожидают учащения нападений террористов во время Рамадана.

Многонациональная объединенная группа организовала регулярные патрули, а также будет проводить систематические поисковые операции.

С начала атак террористов девять лет назад в Камеруне погибли более 1500 человек.