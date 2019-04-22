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Власти Камеруна ожидают учащения нападений террористов в стране — СМИ

Происшествия

Власти Камеруна призывают жителей страны содействовать объединенным вооруженным силам

Яунде, 22 апреля 2019, 12:03 — REGNUM  Многонациональная объединенная группа бассейна озера Чад, состоящая из войск Камеруна, Нигерии, Чада и Нигера, рассредоточила вооруженные силы после атаки террористов «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на деревню в Камеруне. Террористы убили 13 человек, сотни остались без жилья, передает VOA Africa.

Власти Камеруна призывают жителей страны содействовать объединенным вооруженным силам, чтобы предотвратить дальнейшие атаки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Власти ожидают учащения нападений террористов во время Рамадана.

Многонациональная объединенная группа организовала регулярные патрули, а также будет проводить систематические поисковые операции.

С начала атак террористов девять лет назад в Камеруне погибли более 1500 человек.

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«Боко Харам» (запрещенная в РФ организация) и борьба с ней
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